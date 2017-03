B2 bei Gaschwitz Straßensperrung für die Pylonbrücke

Die Bauarbeiten an der Pylonbrücke bei Gaschwitz liegen in den letzten Zügen. Kurz vor dem Ende muss die darunterliegende B2 noch einmal teilweise gesperrt werden. Das hat das Landesamt für STraßenbau und Verkehr angekündigt. Denn das Risiko, dass bei den Arbeiten Teile auf die darunterliegende Fahrbahn fallen, ist zu groß. Schon am ersten März-Wochenende mussten sich Autofahrer in Richtung Leipzig umleiten lassen.

Nun ist die Fahrtrichtung Chemnitz für ein Wochenende gesperrt. Die Fahrzeuge auf der B2 in Richtung Chemnitz werden über die A38, S46 und S72 umgeleitet. Autofahrer sollten sich also auf etwas längere Fahrtzeiten einstellen. Am Freitagabend 18 Uhr tritt die Sperrung in Kraft, am Sonntagabend bis spätestens 24 Uhr soll sie wieder aufgehoben werden.