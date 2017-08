Holm Felber, Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen ist anderer Meinung. Die Behörde vergibt die Konzessionen an die Spielhallen. Zwar müsse etwa die Hälfte der Spielhallen in Sachsen ihren derzeitigen Standort verlassen. Welche das sein werden, stehe aber größtenteils fest: "Es ist gegenwärtig so, dass es in Sachsen 496 aktive Spielhallen gibt. Und von diesen Spielhallen haben 392 den Antrag auf eine glücksspielrechtliche Erlaubnis gestellt, die es dann ermöglichen würde, in diesem Jahr weiter zu machen." In 173 Fällen wurde bisher eine Erlaubnis erteilt, in 165 Fällen eine Ablehung. Nur die wenigen restlichen Fälle seien noch offen.