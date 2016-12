Am 14. Januar öffnet das Sportbad Markkleeberg regulär für alle.

Am 14. Januar öffnet das Sportbad Markkleeberg regulär für alle. Bildrechte: Stadt Markkleeberg

Sport frei! Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist in Markkleeberg das neue Sportbad eröffnet worden. Die Einweihung kurz vor Weihnachten sei das schönste Geschenk, das Markkleeberg je bekommen habe, sagt Oberbürgermeister Karsten Schütze stolz. Mit dem neuen Schwimmbad ist der Stadt gleich ein doppelter Erfolg gelungen: Nicht nur hat die Stadt endlich eine neue Schwimmhalle, sondern auch das historische Bahnhofsgebäude hat eine sinnvolle neue Nutzung bekommen. Denn in ihr ist der Eintrittsbereich und das Schwimmbad-Café untergebracht worden.

Über den Sanitär- und Umkleidebereich gelangt der Besucher in die eigentliche Schwimmhalle. Ihr Herzstück ist das 25 mal 10 Meter große Edelstahlbecken. Der Boden des Beckens ist auf fast der Hälfte der Fläche höhenverstellbar, so dass dieser Teilbereich auch für Nichtschwimmer, Wassergymnastik oder -therapie genutzt werden kann.

Zugleich kann der Boden aber auch durchgehend auf einer Tiefe von 1,80 Metern eingestellt werden. Damit könne das Becken mit vier bis fünf Bahnen auch zu Wettkämpfen genutzt werden, sagt Oberbürgermeister Schütze. Wichtigste Aufgabe des neuen Sportbades sei jedoch der Schwimmunterricht für die Schüler. Da habe die Stadt eine große Verantwortung, zumal sie ja die Seen vor der Tür habe, so Schütze. Aber auch alle anderen Bürger können das Bad nutzen. Es ist barrierefrei gestaltet, so dass auch Besucher mit Handicap keine Probleme haben.