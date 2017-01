Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat die Freilassung des wegen Mordverdachts gesuchten ehemaligen Leipziger Hells-Angels-Chefs verteidigt. Sprecher Ricardo Schulz sagte am Montag, im Sommer habe der Verdacht nicht untermauert werden können. Deshalb habe man den Haftbefehl aufheben müssen. Untersuchungshaft sei "der stärkste Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Jeden", so Schulz.

Hells-Angels-Chef Marcus M. soll am 25. Juni 2016 in der Leipziger Eisenbahnstraße an einer Schießerei zwischen den verfeindeten Rockergruppen Hells Angels und den United Tribuns beteiligt gewesen sein. Dabei wurde ein 27 Jahre altes Mitglied des Rockerclubs United Tribuns getötet, zwei weitere Männer erlitten Verletzungen.

Festnahme, Entlassung, Fahndung

Danach hatte die Polizei M. in Untersuchungshaft genommen – und wieder freigelassen. Dann tauchte der Rocker-Chef unter. Seitdem hätten sich bei den Ermittlungen zu der Schießerei neue Erkenntnisse ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Deswegen wird seit November mit einem neuen Haftbefehl nach dem 34-Jährigen gesucht. Der Vorwurf: gemeinschaftlicher Mord und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Nun wird auch öffentlich nach ihm gefahndet.

Wegen der Todesschüsse sitzt zudem ein weiterer Rocker in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige war im Sommer kurz nach der Tat festgenommen worden.