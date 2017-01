Als die Europäische Zentralbank im Juni 2014 zum ersten Mal einen Negativzins für Zentralbankguthaben europäischer Banken festgelegt hat, ging es vor allem um die Stabilisierung der Volkswirtschaft. Die Banken sollten weniger Guthaben anhäufen, sondern Investitionen fördern, also Kredite vergeben.

Bislang hatte die Sparkasse Leipzig darauf verzichtet, den Negativzins in Höhe von 0,4 Prozent an ihre Kunden weiterzugeben. Seit Januar sind nun Geschäftsgirokonten von gewerblichen und institutionellen Kunden mit einem Guthaben über einer halben Million Euro fällig. Ab Februar wird der Zins auch von Kommunen und kommunalen Unternehmen verlangt.