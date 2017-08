Stadtrat Borna entscheidet Darf Aldi in die Innenstadt?

Vor den Stadträten in Borna liegt ein langer Abend: Laut Tagesordnung wollen sie ab 18 Uhr über 16 Beschlussvorlagen entscheiden. Darunter ist auch ein Thema, das die Bornaer besonders aufrührt: Darf am Breiten Teich Ecke Sachsenallee ein weiterer Einzelhandelsstandort entstehen?

Der Discounter Aldi hat Interesse angemeldet. Doch das passt einigen Bewohnern von Borna gar nicht. Denn der Konzern will seine beiden Standorte in Borna-Ost und West schließen, wenn er einen Neubau in der Innenstadt errichten darf. Auf einer Unterschriftenliste haben bereits über 100 Bornaer unterschrieben. Sie befürchten, bald einen viel weiteren Weg in Kauf nehmen zu müssen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.