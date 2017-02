Leipzig geht es so gut wie lange nicht. Die Gewerbesteuer ist im Aufwind und in diesem und kommenden Jahr soll so viel investiert werden wie noch nie. Über 200 Millionen Euro an Ausgaben sind für 2017 und 2018 geplant, über die nun der Stadtrat entscheiden muss. Der Löwenanteil soll dabei in den Bau von Kindertagesstätten und Schulen fließen. Allein in diesem Jahr ist die Fertigstellung 15 neuer Kindertageseinrichtungen terminiert. Geplant ist zudem der Bau von acht Grund- und drei Oberschulen sowie zwei Gymnasien und einer Förderschule. Leipzig will auch mehr Geld in die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur investieren. Sie soll von derzeit 41,9 Millionen Euro auf 43,4 Millionen Euro in diesem Jahr und auf 46,4 Millionen Euro im kommenden Jahr steigen. Zu den größeren Bauvorhaben zählen der Umbau des Naturkundesmuseums in der Plagwitzer Spinnerei und die Sanierung des Alten Rathauses.