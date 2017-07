Das Leipziger Stahlbauunternehmen Industriemontagen Leipzig, IMO, ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht Leipzig bestellte am Montag den Hallenser Rechtsanwalt Nikolaus Schmidt zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag sagte.

Auf den Bau des Berliner Fernsehturms ist das Unternehmen besonders stolz. Bildrechte: Volker Queck

Als Gründe für die Schwierigkeiten sieht der Sprecher rückläufige Aufträge im Kraftwerksbau sowie die gegen Russland verhängten Sanktionen. Wichtige Auftraggeber sitzen demnach in Russland. An diesem Mittwoch solle die wirtschaftliche Situation genauer unter die Lupe genommen und über das weitere Vorgehen beraten werden.



Die IMO Leipzig GmbH blickt auf eine 120-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 320 Mitarbeiter und hat auch eine Niederlassung im russischen St. Petersburg. Es ist unter anderem auf die Montage großer Stahlbaukonstruktionen spezialisiert, unter anderem in den Bereichen Stahlhochbau, Brückenbau und Kraftwerksanlagen.



Zu den spektakulärsten Objekten, die die Firma je gebaut hat, gehört nach eigenen Angaben der Berliner Fernsehturm. Weitere Referenzprojekte sind die Schwimm- und Sprunghalle des Berliner Europa-Sportparks, die Schiffbauhalle der Meyer-Werft in Papenburg sowie Neubau und Erweiterung des Leipziger BMW-Werks.