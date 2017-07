Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat am Montagmorgen zahlreiche Überschwemmungen in Leipzig verursacht. Im Süden der Messestadt wurde die Auffahrt zur Bundesstraße 2/Richard-Lehmann-Straße geflutet. Autos standen dort bis zu einem halben Meter tief im Wasser. Die Polizei musste den Bereich absperren. Des Weiteren liefen auch einige Keller voll. Die Kanalisation konnte die Wassermassen kurzzeitig nicht mehr fassen und Gullideckel kamen hoch. Das für Montagvormittag angesetzte öffentliche Fußballtraining von RB Leipzig musste wegen des Unwetters verschoben werden. Es soll nun am Nachmittag stattfinden.

"Es gab im Stadtgebiet Leipzig sechs Einsätze, die mit dem Wasser zu tun hatten", berichtete Gerald Hofmann, Schichtführer der Einsatzzentrale in einer ersten Bilanz am Morgen. Neben der gefluteten B2-Zufahrt Richard-Lehmann-Straße, mussten Einsatzkräfte auch zu drei vollgelaufenen Kellern ausrücken und dort das Wasser abpumpen. Außerdem habe ein umgestürzter Baum zwei Autos beschädigt, so Hofmann. Von der Polizeidirektion Leipzig erfuhr das Sachsenradio zudem, dass die Karl-Heine-Straße am S-Bahnhof Plagwitz und die Unterführung Leipziger Straße in Schkeuditz gesperrt wurden.