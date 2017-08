Riesige Behälter stehen etwas abseits vom Tagebau. In ihnen werden Wasser, eine Holzfasermischung und eine Art Kleber bereitgehalten. In einem sogenannten Hydro-Seeder werden diese Ausgangsstoffe zusammengebracht. In Portionen, die jeweils in einen ein Kubikmeter umfassenden Behälter gefüllt werden können, wird die Mischung dann an einen Helikopter übergeben.