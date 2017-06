Amtsgericht Leipzig Ab August Prozess um Anschlag auf Gemkow-Wohnung

Der Angriff auf die Wohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow wird ab August vor Gericht verhandelt. Wie das Amtsgericht Leipzig am Dienstag mitteilte, wird den beiden mutmaßlichen Tätern ab dem 7. August der Prozess gemacht. Gemkow werde am 14. August als Zeuge gehört, so ein Gerichtssprecher. Am 25. August sollen nach bisheriger Planung die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden.