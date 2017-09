Die Flüchtlingskinder erlernen durch die Sprachtandems erstaunlich schnell die deutsche Sprache. Sie werden sozial gestärkt und gefördert. Aus der Jurybegründung

Der Unterricht am Wiprechtgymnasium in Groitzsch ist zu Ende, doch nicht für alle. Einige Schülerinnen und Schüler bleiben auch am Nachmittag in den Schulräumen - und zwar freiwillig. Sie helfen Kindern von Geflüchteten dabei, anzukommen.

"Sie machen richtig Fortschritte"

Auf den Schulbänken sitzen die Kinder zu zweit oder zu dritt mit zwei Gymnasiasten zusammen. Die 14-jährige Johanna malt mit zwei Kindern Dinge des Alltags. Dann müssen sie die Begriffe dazu aufschreiben. Geduldig erklärt sie den Zweitklässlern, wie man die Worte richtig schreibt. "Dadurch, dass sie einmal pro Woche herkommen, machen sie schon richtig Fortschritte", sagt die Schülerin, die hier mal die Rolle der Lehrerin übernehmen darf. "Wir lesen, schreiben und üben Gedichte."

Die Gymnasiastin Sarah übt mit Basad und Ada das "Kleine Einmaleins". Der kleine Bajong ist stolz auf seinen Erfolg in der Schule: "Ich bin zuerst in die vierte Klasse gekommen. Das war nicht so gut. Dann bin ich in die 3b und gestern haben wir eine Mathearbeit geschrieben und ich habe eine 2 gekriegt", strahlt er.



Möglich machen dies die Diakonie Leipziger Land und viele ehrenamtliche Helfer. Im benachbarten Pegau kümmern sich Sozialarbeiter um derzeit zwölf Flüchtlingskinder. Gemeinsam mit den Schülern des Wiprechtgymnasiums bieten sie Sprachtandems, Nachhilfe und Freizeitbeschäftigungen für die Neuankömmlinge. Mit dem Sterntaler-Preis und 3.000 Euro belohnten der Kinderschutzbund und der Ausländerbeauftrage des Landes Sachsen nun ihre Arbeit. Was mit dem Geld geschieht, entscheiden die Schüler. Bildrechte: Geschäftsstelle des Sächsischen Ausländerbeauftragten

Sprachtandems für die Integration

Jennifer Frischbier begleitet die Flüchtlingskinder und leitet sie bei den Sprachtandems an. Sie erklärt, wie das Projekt "Grenzenlos" vor zwei Jahren zustande kam: "Ich habe das Projekt mit meinem Kollegen und den Schülern aufgebaut. Wir haben uns gesagt: Irgendwie muss mit den Kindern und Jugendlichen etwas passieren. Damals sind sie noch nicht zur Schule gegangen. Wir haben dann diese Sprachtandems ins Leben gerufen, damit sie nicht zuhause sitzen und nichts machen, sondern gleich anfangen, Deutsch zu lernen."

Das Projekt trägt Früchte: "Jetzt ist es mehr eine Art Freizeitbeschäftigung für die Kinder, weil sie schon gut integriert sind. Und die, die jetzt neu ankommen, werden gleich mit eingebunden."

Ich freue mich auch, dass Schülerinnen und Schüler Freude an der Arbeit entwickeln. Dass sie das Gefühl haben, ich habe hier eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die kann ich ganz konkret hier vor Ort umsetzen. Roland Badstübner Projektleiter

Die Zusammenarbeit mit der Schule klappt gut. "Wir nutzen die Räume der Schule und bieten auch nachmittags Veranstaltungen an. Wir haben dort zum Beispiel Adventsnachmittage und ein Sommerfest veranstaltet.

Einfach Mut zeigen