Gemeinsamkeit und Traditionspflege wird in Frankenheim-Lindennauendorf bei Markranstädt groß geschrieben. Da verwundert es nicht, dass der örtliche Heimatverein vor mehr als zweieinhalb Jahren einen Backofen neben der Bockwindmühle errichtete. Der erste Baggerbiss war am 26. Februar 2016. Eingebacken wurde er am Mühlentag. Seitdem heizen die Dorfbewohner zu allen denkbaren Gelegenheiten ihren Ofen an.