Unfall in Leipzig Mann von Straßenbahn erfasst

Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen in Leipzig von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann die Gleise am Goerdeler-/Tröndlinring, ohne auf die Bahn zu achten. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Derzeit staut es sich auf dem Goerdelerring zwischen Ranstädter Steinweg und Käthe-Kollwitz-Straße.