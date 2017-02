In Eilenburg gibt es derzeit etwa 230 Straßennamen. Für Andreas Flegel, den Vorsitzenden des Geschichts- und Museumsvereins von Eilenburg und weitere Geschichtsenthusiasten war es also eine Fleißaufgabe, den Ursprung der Namen zu recherchieren. Neun Jahre haben sie dafür in Archiven gestöbert und Erstaunliches zu Tage befördert.

Frauenquote stimmt nicht

Auffällig in Eilenburg ist beispielsweise, dass 60 Straßen nach Männern benannt sind und lediglich eine nach einer Frau: nach der Frauenrechtlerin Clara Zetkin.

Einer der bekanntesten Stadtdarstellungen Eilenburgs vom Kupferstecher Daucher aus dem Jahr 1696. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Es ist eigentlich ungerecht, aber bei den Recherchen ist aufgefallen, es gibt in der Stadtgeschichte keine weibliche Person, die so herausragend gewesen wäre, dass irgendwelche Stadtväter meinten, eine Straße nach ihr zu benennen. Andreas Flegel, Vorsitzender des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins e.V.

Geweihträger als Namensgeber

Dafür fanden es die Stadtväter wichtig, dass Eilenburg eine Hirschgasse bekommt. Nicht etwa, weil sich in der Stadt ein größeres Jagdgebiet erstreckte, sondern, weil sich in der Nähe der Gasthof "Zum Roten Hirsch" befindet. Die Straße oder besser, die Gasse sei einer der wenigen in Eilenburg, die nach einem Gebäude benannt wurde, so Andreas Flegel.

Buttergasse ohne Butter

Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Wahrscheinlich denkt jeder, der den Namen "Buttergasse" hört, an große, hölzerne Butterfässer. Die allerdings sind nicht der Grund, warum die Buttergasse in Eilenburg Buttergasse heißt. Hier war vielmehr die Beschaffenheit der Gasse Namensgeber. Die Straße war ursprünglich unbefestigt. Zudem kam, dass der Boden in Eilenburg an der Mulde eher feucht und bei Regen auch schnell morastig wurde. Und in jener Buttergasse muss dies offenbar besonders schlimm gewesen sein. Hier liefen die Anwohner durch den Matsch vor ihren Häusern wie durch weiche Butter.

Konsumgasse ohne Kommerz

Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Heute ist sie unscheinbar, früher war sie wichtig genug, um im Namen die Gründung einer der ersten deutschen Verbrauchergenossenschaften 1850 zu tragen: die Konsumgasse. Und inzwischen hat die Straße auch ihren Namensgeber überlebt, denn die Konsumgenossenschaft gibt es in Eilenburg nicht mehr.

Knatter unerwünscht

Es trug sich aber auch zu, dass sich Straßennamen nicht amtlich durchsetzen konnten. So wurde 1974 bei der Eingemeindung von Wedelwitz nach drei neuen Namen gesucht - einer wurde gebraucht, für eine Straße am Bächlein Knatter, das durch Wedelwitz plätschert. Der Vorschlag "An der Knatter" wurde mit heftigen Bürgerprotesten abgelehnt. Nun trägt die Straße einen weniger einmaligen Namen: "Am Bach".