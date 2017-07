Massentierhaltung in Süptitz bei Torgau Klage gegen 30.000 Legehennen-Anlage scheitert vor Gericht

Hauptinhalt

Süptitz ist ein beschauliches Dörfchen in der Gemeinde Dreiheide bei Torgau, am Rande der Dübner Heide und am Lutherweg. Und sogar in den Geschichtsbüchern taucht der Ort auf: Während des Siebenjährigen Krieges fand hier die Schlacht auf den Süptitzer Höhen statt. Die Einwohner heute kämpfen einen anderen Kampf: den gegen Gänsezüchter Eskildsen und seine Bio-Hennen-Pläne.