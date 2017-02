Der Leipziger Zoo hat nicht nur viele Tiere in seinem Bestand, auch Kunstwerke sind auf dem Gelände zu finden. Um vier Skulpturen ist nun ein Streit entbrannt. Der Sohn des einstigen Leipziger Zoodirektors Gebbing, Johannes Gebbing Junior, fordert von der Stadt und dem Zoo die Herausgabe oder eine finanzielle Entschädigung für die Skulpturen.

Sein Vater hätte die Statuen von Max Klinger und Ferdinand Barth 1932 von der Kaufmannsfamilie Bleichert privat erworben und sie dem Zoo als Leihgabe überlassen. Dafür habe er schriftliche Belege, erklärt der 86-Jährige. Die Skulpturen seien Eigentum seiner Familie und er der rechtmäßige Erbe. Das bestätigte auch der Anwalt Gebbings, Hannes Hartung. Verschiedene Dokumente sprächen eindeutig dafür, dass der ehemalige Zoodirektor die Plastiken als Privatmann gekauft habe, erklärte Hartung in einem Gespräch mit MDR.



1944 habe der Vater von Johannes Gebbing Junior erstmals Ansprüche auf die Skulpturen geltend gemacht. Das damalige Rechtsamt widersprach dem, der Zweite Weltkrieg verhinderte dann eine Lösung des Problems. 2015 trat dann Johannes Gebbing Junior erstmals an die Stadt heran und bot die Skulpturen zum Kauf an. Ohne Erfolg. Ein Jahr später verlangte er schließlich die Herausgabe der Plastiken.