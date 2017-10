Am Dienstagabend sind vor dem Leipziger Hauptbahnhof Anhängern des 1. FC Lok und der BSG Chemie Leipzig aneinandergeraten. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, warteten Lok-Fans am Hauptbahnhof auf die vom Auswärtsspiel in Halberstadt heimkehrenden Chemike-Fans, wurden jedoch von der Polizei des Platzes verwiesen. Dennoch kam es im Anschluss auf dem Bahnhofsvorplatz, an der Zentralhaltestelle/Willy-Brandt-Platz, zu einem Übergriff einzelner BSG-Anhänger auf Lok-Fans. Ein Chemike-Anhänger soll einen Lok-Fan vor eine Straßenbahn gestoßen haben. Der Mann blieb nach Polizeiangaben unverletzt.