Erfolg für Leipziger Bürgerinitiative Bundestag gibt Fluglärmgegnern recht

Aber es gibt Hoffnung auf ruhigere Zeiten. Denn eine Petition der Bürgerinitiative feiert ihren nächsten Erfolg: Der Bundestag hat am Donnerstag in seiner 243. Sitzung die Abschaffung der kurzen Südabkurvung einstimmig beschlossen. Die Abgeordneten folgten damit der Empfehlung des Petitionsausschusses. Für Matthias Zimmermann von der Bürgerinitiative ein voller Erfolg: "Insgesamt sind wir erstmal sehr froh, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben schon so viele Rückmeldungen aus ganz Deutschland, die unseren Kampf verfolgt haben. Der war ja manchmal wie Don Quichotte gegen die Windmühlen. Das macht uns sehr viel Mut."

Matthias Zimmermann freut sich vor allem auch über die Zustimmung aller Abgeordneten in Berlin: "Das ist ja eindeutig eine Ansage an die Bundesregierung gewesen, dass hier was schiefgelaufen ist und man das korrigieren muss. Es ist noch nicht der endgültige Durchbruch, aber wir werden jetzt abwarten. Oder Druck machen, wenn sich nichts tut, um so schnell wie möglich eine Entscheidung für die betroffenen Bürger in Leipzig zu erreichen."