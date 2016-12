Was machen die Banken mit unserem Geld? Wer stellt unsere Kleidung wirklich her? Und was wird aus dem Elektroschrott, den wir Jahr für Jahr tonnenweise produzieren? Das sind Fragen, die "Sukuma Arts" in der Vergangenheit anregten. In diesem Jahr ist das Thema "Teilen, Tauschen, Selbermachen". "Ausgangspunkt ist der ökologische Fußabdruck", erklärt Franziska Pschera.