Flohmarkt auf dem Neustädter Markt an der Eisenbahnstrasse im Leipziger Osten. Bildrechte: dpa

In Sachsen beteiligen sich insgesamt 26 Kommunen an der Aktion des Bundesbauministeriums, darunter Annaberg-Buchholz, Delitzsch, Heidenau, Hoyerswerda und Stolpen. Sachsen wolle zum "Tag der Städtebauförderung" Vorzeigeprojekte ins Blickfeld rücken, sagte der für den Städtebau zuständige Innenminister Markus Ulbig am Freitag in Dresden. Er lud die Bürger ein, die Veranstaltungen zu besuchen.

Leipzig lädt in den Osten ein

Ein großes Programm hat die Stadt Leipzig auf die Beine gestellt. Sie lädt in den Osten der Stadt ein. Unter dem Motto "Leipzig - Stadterneuerung on Tour" können die Besucher erleben, wie sich der Stadtteil verändert hat. Der Hot-Spot für das diesjährige Leipziger Angebot ist das Informationscentrum (IC-E, Eisenbahnstraße 49).

Leerstand deutlich gesunken

Der Leerstand war in Leipzig lange Zeit ein Problem. Bildrechte: dpa Baubürgermeisterin Dorothe Dubrau kann dabei jede Menge Zahlen präsentieren: In Leipzig sind zwischen 1991 und 2016 über 735 Millionen Euro in Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus geflossen, rund 80 Millionen davon in den Leipziger Osten.



Der Gebäudebestand im Osten der Stadt ist inzwischen zu 80 Prozent saniert oder zumindest teilsaniert worden. Das hat Auswirkungen auf den Leerstand, der auf neun Prozent gesunken ist. Denn immer mehr Menschen zieht es in den Leipziger Osten. So habe der Stadtteil Volkmarsdorf im Jahr 2016 über 860 Einwohner hinzugewonnen, erklärte Heike Will, Leiterin des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung.

Die positive Entwicklung im Leipziger Osten ist das Ergebnis einer differenzierten, mit Einwohnern und Akteuren abgestimmten Förderpolitik und des Engagements vieler Initiativen und Vereine. Der Einsatz hat sichtbar Früchte getragen. Heike Will Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig

Weitere Projekte geplant

Und die Früchte sollen sich weiter vermehren. Denn für die nächsten Jahre sind im Leipziger Osten weitere große Projekte geplant, für die derzeit die Vorbereitungen laufen und die zum Tag der Städtebauförderung präsentiert werden. So etwa die Entwicklung des Parkbogens Ost oder die Sanierung und Umnutzung der alten Feuerwache Ost und des Fortuna-Kinos. Bereits mehrere Fördermittelanträge seien an das Programm "Soziale Stadt" gestellt worden, erklärte Heike Will. Die Instandsetzung von Baudenkmalen und Revitalisierung von Brachflächen in Interaktion mit der Bevölkerung stellt die Stadt immer wieder vor neue Herausforderungen. Am Beispiel des Parkbogen Ost wird am Tag der Städtebauförderung der aktuelle Stand sowie die weiteren Schritte zur Umsetzung erläutert. Bildrechte: Stadt Leipzig

Wir haben Fördermittel für das Quartiersmanagement beantragt und wir haben ganz viele kleinere Maßnahmen die auch die Modernisierung von weiteren Gebäuden im Leipziger Osten im Fokus haben. Was natürlich schon noch einige Millionen bedeuten, die wir noch einfließen lassen wollen. Heike Will Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig

Besseres Wohnumfeld löst nicht alle Probleme

Bildrechte: Tag der Städtebauförderung 2017 Doch der Zuzug und die Sanierung können nicht über die Probleme hinwegtäuschen, die der Leipziger Osten zweifellos hat. Da ist beispielweise die Eisenbahnstraße, die durch Kriminalität zu bundesweiter trauriger Berühmtheit gelangte. Und da sind diejenigen Bewohner, die nahe an der Armutsgrenze leben.



Zwar hat Volkmarsdorf im Nordosten der Stadt viele Einwohner hinzugewonnen, aber der Stadtteil weist 38,2 Prozent an Hartz IV-Empfängern auf. Auch die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren angestiegen. Lebten 2012 12.155 Einwohner mit Migrationshintergrund im Osten Leipzigs, waren es 2016 schon über 21.700. Diese Menschen zu integrieren und ihnen eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ist für die Stadt eine große Herausforderung.

Das Thema Inklusion und Integration spielt im Leipziger Osten eine große Rolle. Deshalb gibt es hier auch kleinteilige Förderprogramme die gerade diese Themen aufgreifen und die im Osten die soziale Schiene bedienen. Heike Will Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig

Auch wie mit den steigenden Bodenwerten umgegangen werden soll, stellt die Stadt vor Herausforderungen. Das sei ein ganz ganz wichtiger Punkt, der behandelt werden muss, stellt Heike Will klar. Denn Verdrängung, also Gentrifizierung, mache vor keinem Stadtteil halt, so Will.

Der Tag der Städtebauförderung ... ... ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Stätde- und Gemeindebund. Durch den "Tag der Städtebauförderung" sollen einer breiten Öffentlichkeit Informationen zu Aufgaben, Umsetzung und Ergebnissen der Städtebauförderung nähergebracht werden. Zudem soll so auf neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung aufmerksam gemacht werden. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 530 Städte und Gemeinden mit rund 900 Veranstaltungen teil.