Ab 2003 wurden die ersten Leoliner gebaut, die heute über Leipzigs Schienen rollen. Und auch wenn die neuen XL-Straßenbahnen aus wirtschaftlichen Gründen in Polen gebaut wurden, Pläne für den historischen Standort in Heiterblick gibt es bereits, sagt Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe: "Wir wollen in den nächsten Jahren hier auf dem Gelände dieses technische Zentrum weiter entwickeln. Es soll eine zusätzliche Betriebswerkstatt entstehen. Außerdem soll eine Abstellhalle auf dem Gelände errichtet werden."

Viel interessantes über die Industriekultur in Leipzig und Umgebung wird es auch in den kommenden Tagen zu erfahren geben. Und man kann sie sogar hören: Am 11. und 12. August im Leipziger Neuseenland. Dort werden Tausende Tonnen Stahl in einer Musik- und Lichtperformance in Szene gesetzt. Sonnabend und Sonntag werden Führungen durch die ehemaligen Gasspeicher der Stadtwerke in der Richard-Lehmann-Straße angeboten, auch bekannt als Panometer und Arena am Panometer. Details, wie die Schwedler-Kuppel, die Funktionsweise der Gasspeicher und die heutige Nutzung werden bei einem Spaziergang erklärt.

Der Leipziger Krimiautor Henner Kotte lädt am Samstag zu einer Stadtführung der besonderen Art: "Kupferstechers Mantel und Notenlesers Kopf" ist der Titel des Rundgangs.