Der CDU-Kreisvorstand Nordsachsen ist am Dienstagabend Ziel eines Anschlages geworden. Unbekannte hatten am Rasthof Doberschütz zwei Fahrzeuge mit heißem Teer übergossen, während der Kreisvorstand im Rasthof tagte. Einer der beschädigten Wagen gehört dem Bürgermeister von Doberschütz, Roland Märtz, das andere Fahrzeug ist mit der Parteiaufschrift gekennzeichnet und wird vom CDU-Kreisvorstand genutzt.



Noch am Abend haben Polizei und Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen. Es gebe jedoch bisher kein Bekennerschreiben.

Die Frontscheibe des Fahrzeuges wurde mit heißem Teer übergossen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Bildrechte: AutoTag GmbH Eilenburg