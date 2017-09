Ausbaustrecke VDE 8 Teilsperrung des Leipziger Hauptbahnhofs

Die Einbindung der neuen Ausbaustrecke VDE 8 in den Knoten Leipzig sorgt auch diese Woche für eine teilweise Sperrung des Leipziger Hauptbahnhofs. Vom 20. September (8 Uhr) bis 24. September (8 Uhr) wird an neuen Gleisen und Weichen zwischen Leipzig Hauptbahnhof, Leipzig Nord und Leipzig-Leutzsch gebaut. Auch am Neubau der Bahnbrücke über die Essener Straße werden im Gleisbereich Bauarbeiten stattfinden.