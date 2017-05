Bundespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bahn proben den Terrorernstfall. Christian Meinhold von der zuständigen Bundespolizeidirektion in Pirna: "Es werden in einem abgesperrten Bereich auch Schüsse fallen und Explosionen stattfinden. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit und dafür benötigen wir auch realitätsnahe Übungen." Das Besondere ist, dass nicht Spezialeinheiten geschult werden, sondern Polizisten, die täglich auf der Straße unterwegs sind. "Hier geht es in erster Linie um unsere Kollegen, die bei so einem Szenario meistens die Ersten sind, die damit auch tatsächlich zu tun haben", sagt Christian Meinhold. Die Übung beginnt um 22:00 Uhr und soll morgen früh um 4:00 Uhr enden. Der Zugverkehr ist von der Übung aber nicht beeinträchtigt.