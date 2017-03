Die Polizei sieht sich für Sonnabend vorbereitet und ist deutlich im Ton. So sagte Pressesprecher Andreas Loepki im Vorabstatement: "Wer eine Solidarisierung am Landfriedensbruch für gerechtfertigt hält oder seine nackte Schaulust befriedigen will, soll dann bitte später nicht darüber klagen, wenn er seitens der Polizei in der Anwendung unmittelbaren Zwangs betroffen wurde. Wo Steine fliegen, Vermummte Barrikaden bauen und Mülltonnen anzünden, kann es keinen friedlichen Protest an gleicher Stelle geben." Der Polizeieinsatz werde einer der größten in der jüngeren Vergangenheit sein, hieß es.