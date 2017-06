Viele äußerten ihren Unmut über die Versteigerung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Menschen, die dem Aufruf am Dienstagmittag gefolgt sind, zeigen dafür wenig Verständnis. Nur eine einzige von ihnen ist daran interessiert, wirklich ein Tier zu adoptieren. Die meisten sind von Tierschutzgruppen und Tierheimen wie dem Vierpfotenhof in Colditz. Nicole Emmel hat von der Versteigerung über die sozialen Netzwerke erfahren und sorgt sich um die Tiere: "Man kann Tiere doch nicht wie ein Möbelstück versteigern. Schon gar nicht, wenn es ihnen vorher so schlecht ging. Und dann bekommt der Halter auch noch das Geld, was hierbei rumkommt. Dafür, dass er sie vorher so schlecht behandelt hat? So etwas muss man gleich unterbinden." Sie fordert, die Tiere sollten in ein Tierheim gebracht werden." Mit Vorkontrolle, Nachkontrolle und wo sich das Tier erstmal an die neuen Besitzer gewöhnen kann."