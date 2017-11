Die Ermittlungs- und Suchmaschinerie lief an, nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei in Leipzig erneut Hinweise zum Tod eines 42-Jährigen türkischer Abstammung erhalten hatten. Daraufhin durchsuchten sie seit Mittwoch das Grundstück eines Lebensmittelgroßhandels in Eutritzsch mit Bagger, Siebmaschine und Spürhunden. Am Donnerstag fanden die Beamten zwei Meter tief im Erdreich vergraben die Überreste einer männlichen Leiche.