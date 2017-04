Bildrechte: MDR/Ulrike Reichl

Passend dazu luden Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums und Flüchtlinge am Dienstagnachmittag zum Brückenschlag auf dem Marktplatz ein. In ein hölzernes Gerüst fügten sie von ihnen gemeinsam gestaltete Bausteine ein. "Sie beschäftigen sich zum einen mit Elementen der Stadtgeschichte und zum anderen mit verbindenden Werten zwischen Völkern und Nationen", erklärte Schilberg. Außerdem initiierten die Schüler mit Zeitzeugen ein Erzählcafé, das unter dem Motto "Ankommen in Torgau 1945-2017" stand. Am Denkmal der Begegnung am Elbufer wurden Kränze niedergelegt.