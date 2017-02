Oberbürgermeisterin Romina Barth und Landrat Kai Emanuel haben gemeinsam mit den Delegierten aus Korea den Startschuss für die Pilzzucht in Torgau gegeben. Vor zwei Jahren hatte das koreanische Unternehmen Mushroom Park das sechs Hektar große Grundstück in der Torgauer Nordstraße für rund 760.000 Euro gekauft. Entstehen soll hier eine 23 Meter hohe, zweigeschossige Produktionshalle.

Oberbürgermeisterin Romina Barth und Landrat Kai Emanuel mit den Investoren aus Korea. Bildrechte: Stadt Torgau

Mushroom Park ist bei der Pilzzucht Marktführer in Europa. Das Unternehmen will in die neue Pilzzuchtanlage in Torgau rund 15 Millionen Euro investieren. Geplant ist die Fertigstellung der Anlage für Ende 2017. Schon im April 2018 könnten dann die ersten Pilze geerntet und auf den europäischen Markt gebracht werden. Langfristig sollen hier rund 110 Arbeitsplätze entstehen.