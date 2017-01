In Hamburg, Berlin, Flensburg und Köln wird schon länger gehopst, nun sind die Leipziger dran. In Plagwitz eröffnete am Freitag die erste Trampolinhalle in Sachsen. Das Jump House Leipzig ist gleichzeitig die größte Halle ihrer Art in Deutschland. Auf rund 4.700 Quadratkilometern kann man sich fortan auf über 130 Trampolinen austoben.