Das große Doppel-M an der Einfahrt zum alten Leipziger Messegelände ist bei einem schweren Unfall beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wollte am Montagmittag der 45 Jahre alte Fahrer eines Müllwagens in Höhe des Wahrzeichens links abbiegen und übersah dabei die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Beim Überfahren der Gleise stieß das Containerfahrzeug mit der Tram zusammen, wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgelenkt und fuhr in einen Pfeiler der Skulptur.