Die Stadt Leipzig nimmt am Vormittag (10 Uhr) Abschied von ihrem früheren Oberbürgermeister Hinrich-Lehmann Grube. Der ehemalige SPD-Kommunalpolitiker war vor einer Woche mit 84 Jahren in Leipzig an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. An dem Trauergottesdienst in der Thomaskirche nehmen nach Angaben der Stadt neben der Familie und Freunden auch Weggefährten und ehemalige Kollegen sowie zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur teil. Auch die Bürger der Stadt seien zu dem Gottesdienst eingeladen.



Musikalisch gestaltet wird der Trauergottesdienst vom Thomanerchor und dem Gewandhausorchester sowie dem Vokalensemble Amarcord. Die Predigt wird Thomaskirchenpfarrerin Britta Taddiken halten. Die Beisetzung auf dem Leipziger Südfriedhof erfolgt im Kreis der Familie unter Ausschluss der Öffentlichkeit.