In Jeans und Pulli packt Stephanie Zabel aus Weinböhla kräftig auf der "agra" in Leipzig mit an. Die 26-jährige ist eine von vielen im großen Helferteam und doch eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie war die vergangenen zwei Jahre die Milchkönigin Sachsens. Doch die junge Frau ist bodenständig geblieben: "Wir waschen und füttern die Tiere, die Milchkühe werden gemolken und wir räumen den Kot weg." Neben der Pflicht gibt es aber auch die Kür. Da die meisten von ihnen Jungzüchter sind, führen sie ihre Tiere bei Wettbewerben vor.

Wettbewerbe sind Höhepunkt

Helfende Hände auf der "agra": die Nachwuchs-Land/Tierwirte Henry Seerig, Stephanie Zabel , Sarah Kolumbus und Nicole Modlich (v.l.n.r). Bildrechte: MDR/Kathrin Große Damit die Harmonie zwischen Tier und Mensch stimmt, wurde lange trainiert. Stephanie Zabel hat ihren Traumberuf gefunden. Sie ist Tierwirtin und studiert derzeit Agrarwirtschaft in Dresden: "Meine Urgroßmutter und Großeltern waren in der Landwirtschaft und das ist über die Generationen übergesprungen. Ich wollte schon immer mit Tieren arbeiten und da bin ich durch Zufall im Kuhstall gelandet und dann hat sich alles so weiter entwickelt." So wie ihr geht es auch den anderen jungen Leuten auf der Messe.



Zum Beispiel Henry Seerig. Der 18 Jahre alte Landwirt-Azubi aus dem Erzgebirge schiebt in Leipzig eine Heu beladene Schubkarre zu den Kühen. Dabei liefert er sich lachend einen kleinen Wettlauf mit einer jungen Frau. Fast 700 Tiere werden betreut, von Bullen bis zum Federvieh. Es gibt Tag- und Nachtschichten. Einige Jungzüchter schlafen sogar bei den Tieren. "Einige Helfer, die nachts auf die Rinder aufpassen, kuscheln sich an die Rinder, die sind wie ein Wärmekissen. Aber ich bevorzuge mein eigenes Bett", schmunzelt der junge Mann.

Kontakte fürs Leben