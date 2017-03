Die Hose der Ausgehuniform der Feuerwehrleute in Grimma ist dunkelblau. Bei der neuen Uniform soll an der Seite der Hose ein rote Biese verlaufen, also ein dünner Seitenstreifen. Auch die Uniformjacken sollen einen solchen roten Streifen am Kragen bekommen. Viel mehr ändert sich nicht.