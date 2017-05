Übungseinsatz Leipziger Polizei probt erneut Terror-Szenario

Schüsse, Verletzte, Explosionen - das gab es erst vor rund zwei Wochen zu Übungszwecken am Hauptbahnhof. Nun geht die Anti-Terror-Übung in die zweite Runde: Am Mittwochvormittag haben Polizisten den Ernstfall geprobt.