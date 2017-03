Genscher habe auch seine Landsleute in Zeiten der Teilung nie vergessen und sei stets in seine Heimat zurückgekehrt, heißt es in der Petition. Als Vorbilder für den Namenszusatz werden die Flughäfen Hamburg ("Helmut Schmidt"), Köln/Bonn ("Konrad Adenauer") und München ("Franz-Josef Strauss") genannt.