Preisverleihung in Torgau Das unerschrockene Wort

Die eigene Meinung gegen den Widerstand der anderen vertreten, das ist oft gar nicht so einfach - vor allem, wenn mit Gewalt gedroht wird. Das mussten in den vergangenen Monaten und Jahren vor allem Flüchtlingshelfer feststellen. Wer Druck und Drohungen standhält und sich nicht kleinkriegen lässt, hat gute Chancen auf den Preis "Das unerschrockene Wort". Der Bund der Lutherstädte stiftet alle zwei Jahre die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Am Sonnabend ging die Auszeichnung an zwei Ehepaare: Markus und Susanna Nierth aus Tröglitz und das Künstlerpaar Horst und Birgit Lohmeyer aus Jamel. Zwei Orte, die es in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geschafft haben: In dem einen brannte ein geplantes Asylbewerberheim, das andere ist als "Nazidorf" deutschlandweit bekannt.