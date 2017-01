Seit Juli 2016 ist es amtlich – invasive gebietsfremde Arten dürfen in Europa nicht mehr gehalten, gezüchtet oder verkauft werden. 37 Arten umfasst die erste EU-Liste der unerwünschten Tier- und Pflanzenarten; neben Wasch- und Nasenbären sind auch die Muntjaks von der EU-Verordnung betroffen. Sie alle sollen die europäische Artenvielfalt und Biodiversität bedrohen, indem sie die einheimischen Arten verdrängen. In der freien Wildbahn nachvollziehbar, doch Tiergärten und Zoos stellt die Verordnung vor große Probleme, denn auch sie sollen die invasiven Tiere abschaffen. Der Zoo Leipzig geht noch weiter - seine Muntjaks werden nun Raubtierfutter.

Zoo Leipzig Ursprünglich wollte der Zoo Leipzig seine Muntjak-Gruppe an einen privaten Tierhalter abgeben - doch das ist mit dem Gesetz aus Brüssel nicht mehr gestattet. Um dem Tierschutz und der EU-Verordnung gerecht zu werden, hat sich die Zooleitung dazu entschlossen, die Haltung seiner Muntjaks aufzugeben. Ohne erlaubtes Zuchtmanagement sei eine artgerechte Haltung der Tiere nicht möglich, erklärte Zoo-Direktor Jörg Junhold. Auch die Idee, die Tiere innerhalb des Zoos umzusiedeln, scheiterte. Da das Muntjak-Gehege bis 2018 zur Themenwelt Südamerikas umgebaut wird, gibt es auf dem Gelände des Leipziger Zoos für die asiatischen Paarhufer keinen Platz mehr. Die Konsequenz: Die Mini-Hirsche werden perspektivisch geschlachtet und an die Raubtiere verfüttert. Für den Leipziger Zoo endet damit nach 60 Jahren die Ära der Muntjaks.

Tierpark Hischfeld Im Tierpark Hirschfeld bei Zwickau wird es in den kommenden Jahren wohl stiller in den Gehegen. Denn durch die EU-Verordnung wird es bei Waschbär, Nasenbär und Nutria keinen Nachwuchs mehr geben. Auch wenn der Tierpark-Chefin Ramona Demmler die Anordnung aus Brüssel nicht gefällt - sie muss sich daran halten.

Naturschutz-Park Görlitz

Durch Verbote für zoologische Einrichtungen würde z.B. das Waschbär-Problem nicht gelöst, bringt es der Görlitzer Tierparkdirektor Sven Hammer auf den Punkt. Die EU-Verordnung sei willkürlich und ein Witz. Allein 16 Tierarten seien auf der Unionsliste erfasst, die sich in unseren Breitengraden gar nicht in freier Wildbahn ausbreiten könnten, so Hammer. Und erst wenn ein Ökosystem bereits kaputt sei, erklärte Hammer, könnten sich invasive Arten ungebremst ausbreiten. In seiner Einrichtung leben derzeit drei der unerwünschten Tierarten: Waschbären, Muntjaks und Buchstaben-Schmuckschildkröten. Wie es mit ihnen weitergeht, ist fraglich. Auch was passieren würde, wenn solche Tierarten global von der Ausrottung bedroht sind. Denn wegen Zucht- und Austauschverbot mit anderen zoologischen Einrichtungen können zur Arterhaltung keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ein weiteres Problem für Sven Hammer: private Halter, die ihre nicht mehr erlaubten Tiere abgeben. Der Tierschutz verbietet die Tötung. Die Folge: Zoologische Einrichtungen müssten diese Tiere bis zu ihrem Tode betreuen, was zum Beispiel bei einer Rotwangenschmuckschildkröte mehr als 60 Jahre sein kann.