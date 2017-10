Auf der A14 sind am Mittag ein Lkw und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Nach Angaben des MDR-Verkehrszentrums ereignete sich der Unfall am Dreieck Parthenaue in Höhe der Auffahrt von der A38. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelschlepper verloren, stellte sich quer und raste in die Mittelleitplanke. Ein hinter ihm fahrender Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Lkw auf. Alle neun Insassen wurden verletzt.