Glück im Unglück hatte am Sonntagvormittag ein 40-jähriger Elefantenpfleger im Zoo Leipzig. Als der Pfleger zwei Tiere auf die Außenanlage führen wollte, stolperte er und ging zu Boden. Eine der Elefantenkühe habe sich daraufhin erschrocken und den Mann beim Wegrennen mit einem Hinterbein touchiert, erklärte eine Zoo-Sprecherin MDR SACHSEN. Anwesende Pfleger hätten aber die Situation sofort unter Kontrolle gehabt. Der Tierpfleger konnte die Anlage wenige Augenblicke nach dem Vorfall eigenständig verlassen. Lediglich einige Schürfwunden habe der Mann erlitten. Trotzdem sei er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Sprecherin.