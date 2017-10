Das Haltestellenhäuschen am Neuen Rathaus ist nach dem Unfall komplett zerstört. Drei wartende Menschen wurden verletzt.

Das Haltestellenhäuschen am Neuen Rathaus ist nach dem Unfall komplett zerstört. Drei wartende Menschen wurden verletzt. Bildrechte: news5/Grube

Am Leipziger Innenstadtring hat es am Freitagvormittag einen Unfall gegeben, bei dem vier Menschen verletzt wurden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 53-jähriger Autofahrer gegen 9:40 Uhr an der Haltestelle "Neues Rathaus" auf der Karl-Tauchnitz-Straße die Kontrolle über seinen Dienstwagen verloren.