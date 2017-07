Am 14. Juli 2016 stürzte das Flugzeug mit Unister-Gründer Thomas Wagner an Bord ab. Zuvor war Wagner in Venedig bei einem sogenannten Rip-Deal, also einem dubiosen Geschäft, betrogen worden. Warum das Flugzeug abstürzte ist bis heute ungeklärt. Neben Wagner kamen damals drei weitere Männer ums Leben. Auch wenn es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt, glaubt der ehemalige Unister-Sprecher Konstantin Korosides nicht an einen Unfall. Allein die Theorie, dass im Juli die Flügel vereisen, erscheine ihm wenig plausibel, sagte Korosides in einem Interview mit dem Medienportal Kress. Diese Theorie wird in dem Gespräch als eine mögliche Ursache für den Absturz genannt. Als weitere Möglichkeiten gelten Fremdeinwirkung und ein Materialfehler am Flugzeug.