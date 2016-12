Das erst 2013 gegründete tschechische Unternehmen Rockaway Capital ist nach eigenen Angaben der führende Internetinvestor bei E-Commerce- und Internetunternehmen in Mittel- und Osteuropa. Der bereits aufgekaufte Online-Reisevermittler und -anbieter "Invia" ist demnach Marktführer in der Tschechischen Republik, Polen, der Slowakei und Ungarn. Zusammen mit den Unister-Portalen soll nun ein gesamteuropäischer Marktführer im Online-Reisesegment geschaffen werden. Rockaway Capital sieht ein Potenzial von bis zu 140 Millionen Kunden.

Hinter der Firma mit Hauptsitz in Prag steht der asiatische Konzern China Energy Company Limited (CEFC). Er ist das siebtgrößte Privatunternehmen im Reich der Mitte. CEFC will auch in Europa Fuß fassen und investiert dafür unter anderem in der Tourismusbranche und der Luftfahrtindustrie. Auch bei der Übernahme von Unister-Travel steuern die Chinesen Geld bei. Sie haben damit auch die wachsende Zahl chinesischer Europatouristen im Blick.