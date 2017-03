Am Landgericht Leipzig beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Vermittler des ominösen Unister-Betrugsfalls in Venedig. Angeklagt ist ein 69-jähriger Mann aus Unna. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft Wilfried S. Betrug vor. Er soll den sogenannten Rip-Deal mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt haben, gegen ein Honorar von 5.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich von dem Prozess Informationen, wie der Deal abgelaufen ist.

Unister-Gründer Thomas Wagner war in Venedig, um sein Unternehmen zu retten. Bildrechte: dpa

Unister-Gründer Thomas Wagner hatte sich auf das zweifelhafte Geschäft eingelassen, weil er Geld für sein klammes Leipziger Unternehmen brauchte. Laut Anklage übergab er in Venedig 1,5 Millionen Euro als Sicherheit für einen Kredit. Statt der versprochenen 15 Millionen Euro - die er in Schweizer Franken bekommen sollte - sei ihm im Gegenzug aber ein Koffer mit Falschgeld angedreht worden. Nur die oberste Lage von 20.000 Schweizer Franken sei echt gewesen. Wagner bemerkte noch in Venedig den Betrug, erstattete Anzeige bei der Polizei. Auf dem Rückflug nach Leipzig kamen er und seine Begleiter ums Leben. Das Föugzeug stürzt über einem Waldstück in Slowenien ab.



Bei den Unister-Ermittlungen arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit den italienischen und slowenischen Behörden zusammen. Um wen es sich bei dem angeblichen Diamentenhändler gehandelt hat, ist noch immer ungeklärt.