Für die Leipziger Stadtholding wird es kein gewöhnlicher Wochenstart: Am Montag wird sich voraussichtlich entscheiden, ob die Messestadt rund eine halbe Milliarde Euro verliert. Dann nämlich soll das Urteil im Berufungsprozess um die Finanzdeals der Leipziger Wasserwerke fallen. Das hatte ein Sprecher der Leipziger Stadtholding am Donnerstag mitgeteilt.

Die Großbank UBS und die Stadt Leipzig streiten seit Mai 2017 vor dem Court of Appeal in London. Es geht darum, wer den Schaden aus den Finanzwetten eines früheren KWL-Geschäftsführers tragen muss. Die Bank verlangt eine Haftung für rund 350 Millionen Euro. Dazu kommen aber mittlerweile noch Zinsen, Prozesskosten und Währungsschwankungen. Es geht also insgesamt um rund 500 Millionen Euro.

Hintergrund des Prozesses ist der wohl größte Finanzskandal in Leipzig: Ein früherer KWL-Geschäftsführer hatte 2006 und 2007 geheime Geschäfte eingefädelt. An allen Gremien vorbei hatte er millionenschwere Finanzdeals und riskante Kreditwetten in London abgeschlossen. In der Finanzkrise Anfang 2010 platzten die Deals. Später kam heraus, dass der KWL-Vorstand bestochen wurde.