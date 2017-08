"Die Sparkasse Zwickau mauert und lässt kaum mit sich reden", sagt Madlen Müller. Sie hört sich geduldig die Fragen des Anrufers an. In diesem Fall sind ihr jedoch die Hände gebunden: "Am besten wäre es, Sie gehen zu einer Schlichtungsstelle und lassen ihren Fall prüfen." Die Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Leipzig beantwortet seit neun Uhr morgens die Anliegen der besorgten Anleger.

Aufgrund der großen Verunsicherung der Sparkassenkunden hat die Verbraucherzentrale am Mittwoch eine Sonderhotline eingerichtet. Sie richtet sich insbesondere an Kunden der Sparkasse Leipzig, um letzte Fragen zum Alternativangebot zu klären. Dieses hatte die Verbraucherzentrale in den vergangenen Wochen mit der Leipziger Sparkasse ausgehandelt.

Erfolgreiches Ringen um Alternativangebot

"Das Thema bewegt uns seit Februar dieses Jahres", erklärt Andrea Heyer, Referatsleiterin Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Leipzig. "Mittlerweile ist da schon sehr viel passiert. Wir konnten ein zusätzliches Alternativangebot für die Kunden der Sparkassen Leipzig und Meißen erreichen. Dieses Angebot berücksichtigt einen festen Zins und hat eine Laufzeit bis Ende 2018. Das Angebot ist einlagengesichert, was andere Angebote der Sparkasse wie Fondssparverträge oder Versicherungsverträge nicht sind."

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Gerade in Zeiten der Finanzmarktkrise hatten die Bürger hohes Vertrauen in die Sparkassen. Umso größer ist jetzt die Enttäuschung, dass ihre Sparkasse ihnen jetzt die Verträge kündigt. Da herrscht große Frustration bis hin zu Wut. Hier haben die Sparkassen Vertrauen verschenkt. Andrea Heyer Verbraucherzentrale Leipzig

Nicht nur Leipziger Kunden sind betroffen

Jetzt informieren sich die Leipziger, welche Option die richtige für sie ist. "Wir haben aber an der Hotline auch Anrufer, die Kunden anderer Sparkassen sind", sagt Heyer. "Sehr nachgefragt ist die Situation bei der Sparkasse Muldental, die derzeit auch Verträge kündigt. Hier liegt noch kein Alternativangebot auf dem Tisch, wir sind aber sehr optimistisch, dass wir in der kommenden Woche auf Vorstandsebene ein Kompromissangebot auch für diese Kunden erarbeiten können."

Doch nicht alle Filialen zeigen sich kompromissbereit. "Es gab heute auch viele Anfragen zur Sparkasse Zwickau, die bisher nicht bereit ist, ihren langjährigen Kunden ein Alternativangebot anzubieten." Hier erwägt die Verbraucherzentrale eine Musterklage: "Wir werden Verbraucher, die gegen die Sparkasse Zwickau klagen wollen, um festzustellen, ob eine Kündigung berechtigt oder nicht berechtigt ist, aktiv unterstützen", verspricht Heyer.

Dankbare Verbraucher

Die alternativen Lösungen in Leipzig und Meißen kommen bei den Verbrauchern gut an. "Wir haben in den letzten Wochen sehr positives Feedback erhalten. Vor allem die vorwiegend älteren und auch sicherheitsorientierten Verbraucher sind froh, dass es so ein Angebot jetzt gibt", sagt Heyer. "Die meisten sind froh, dass sie mehr Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen und hoffen auf bessere Zinsen im kommenden Jahr."

Die Verbraucher schätzen es, dass wir hier mal einen neuen Weg begangen haben und direkt in das Gespräch mit den Unternehmen gegangen sind, um eine Kompromisslösung auszuhandeln. Andrea Heyer Verbraucherzentrale Leipzig

Bereits beim ersten Durchlauf wurde die Sonderhotline rege genutzt von den Verbrauchern. "Wir hatten sie bereits vor einigen Wochen angeboten. Etwa 150 Verbraucher sind durchgekommen und konnten ihre Fragen stellen. Deshalb haben wir uns auch entschieden, die Einrichtung zu wiederholen."

Auch Falschberatungen aufgedeckt

Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Es gibt Fragen zur Rechtslage der Kündigungen, woran festzumachen ist, ob ein Vertrag befristet oder unbefristet ist und bis wann ein Widerspruch auf eine Kündigung erfolgen muss. "Die Sparkasse bietet zwar auch Kundenberatungen an, aber wir stellen dann fest, ob es bedarfsgerechte Behandlungen sind", erklärt Heyer. "Wenn ein Kunde über zwanzig Jahre lang ein sicheres Sparprodukt gewählt hat und bekommt dann in der Beratung einen Aktienfonds angeboten, dann wird das eher selten dem Bedarf gerecht und ist vielleicht sogar Falschberatung. In anderen krassen Fällen wurden diesen Personen sogar alternativ Sterbegeldversicherungen angeboten."

Deshalb sei es wichtig, ein passendes bedarfsgerechtes Alternativangebot auf den Markt zu bringen. Bisher bot die Verbraucherzentrale meist eine Rechtsberatung an, doch es werde vielen Betroffenen nicht gerecht, wenn noch jahrelang prozessiert wird, mit ungewissem Ausgang, sagt Heyer. Deshalb schaltete man sich aktiv in die Verhandlungen ein.

Selbst beim Tag der Sachsen wird beraten

Bis 16 Uhr beantwortete Madlen Müller an diesem Tag die Fragen der Kunden. Am Donnerstag müssen die Leipziger eine Entscheidung treffen. Die Kunden in Meißen haben noch bis zum Oktober Zeit. Auch in den kommenden Wochen wird die Verbraucherzentrale telefonisch und in den 13 Beratungseinrichtungen in Sachsen weiterhin für Fragen offen stehen, im persönlichen Gespräch und an verschiedenen Orten, um Beratungen von größeren Gruppen anzubieten. Am Samstag ist sie beim Tag der Sachsen mit einem Stand vor Ort. Für die kommende Woche ist ein Gespräch auf Vorstandsebene mit der Sparkasse Muldental geplant.

Quellen: mdr/lt