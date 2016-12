In Leipzig in Gewahrsam genommen: Lothar König.

In Leipzig in Gewahrsam genommen: Lothar König.

In Leipzig in Gewahrsam genommen: Lothar König. Bildrechte: MDR/ Daniel Schrödel

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren gegen Jenas Stadtjugendpfarrer Lothar König wegen des Vorwurfs des Landfriedensbruchs eingestellt. Der Anfangsverdacht gegen König habe sich nicht erhärtet, sagte eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag der dpa. Es habe sich nicht nachweisen lassen, dass König und andere Insassen seines Lautsprecherwagens Mitte Dezember 2015 im Rahmen von Krawallen in Leipzig Gewalttäter beeinflusst hätten oder an der Organisation und der Planung von gewalttätigen Aktionen beteiligt gewesen seien.