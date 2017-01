Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Grimma sind am Sonnabend sechs Menschen verletzt worden, darunter ein Mann schwer. Auslöser des Brandes in der Lessingstraße soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein implodierter Röhrenfernseher gewesen sein. Nach Angaben der Rettungskräfte hatten fünf Hausbewohner einen pflegebedürftigen Mieter aus dem Gebäude gerettet, als sie das Feuer bemerkten. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, die Ersthelfer wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Durch den Brand wurde das Gebäude schwer beschädigt, die Ermittlungen laufen noch.

Einbrüche im Leipziger Stadtgebiet

Auch für die Polizeidirektion Leipzig war die Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine intensive und arbeitsreiche. Neben 58 Verkehrsunfällen mit vier Verletzten musste die Polizei vor allem wegen Einbrüchen ermitteln.



Im Leipziger Südosten drangen Unbekannte in eine Physiotherapie-Praxis ein. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge Bargeld. Ebenfalls im Leipziger Südosten war ein Seat-Ibiza das Ziel von Autodieben. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter das Rolltor einer Tiefgarage auf, schlugen die Fahrzeugscheibe ein und fuhren mit ihrer Beute davon.

Auch der Leipziger Südwesten blieb von Diebestouren nicht verschont. In einem Einfamilienhaus hebelten Unbekannte ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Dabei ließen die Täter Schmuck mitgehen.

Über eine aufgehebelte Balkontür drangen Diebe in eine Wohnung im Leipziger-Südwesten. Gestohlen wurde nichts, dafür entstand ein Sachschaden.

Mit der Leiter ins Haus

Diversen Schmuck und Sparbücher waren die Beute bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Norden der Stadt. Über ein aufgebrochenes Fenster des Wintergartens gelangten die Täter in die Doppelhaushälfte, durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Mit einer Leiter verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Leipziger-Norden. Dabei lehnten sie die Kletterhilfe an die Hauswand an, zerschlugen das damit erreichbare Schlafzimmerfenster und drangen in das Haus ein. Gestohlen wurden unter anderem eine Fotokamera, Bargeld und eine Schmuckschatulle.

Unbekannte Menge Schmuck weg

Auch in Grimma waren Langfinger unterwegs. Die Polizei meldete einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten über ein eingeschlagenes Fenster in die Räume. Diese wurden durchsucht und dabei persönliche Papiere, Goldmünzen und eine unbekannte Menge an Schmuck gestohlen.



In allen Fällen ist noch nicht klar, wie hoch die Schäden sind.