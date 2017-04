Nach der Razzia in einem Leipziger Hostel hat die Polizei am Donnerstag vier Haftbefehle vollstreckt. Wie bereits am Mittwoch bekannt war, wurde ein bereits vorliegender Haftbefehl gegen den Hostelbetreiber in Vollzug gesetzt. Er wird verdächtigt, seit 2015 Angehörige verschiedener Nicht-EU-Staaten bei Einwohnermeldeämtern in Leipzig angemeldet zu haben. Dabei soll er auch verfälschte oder komplett gefälschte Ausweisdokumente verwendet haben. So soll er illegal Eingereisten zu falschen Identitäten als EU-Bürger und zu festen Wohnsitzen in seinen Fremdenzimmern verholfen haben. Zudem liegt gegen den 60-Jährigen eine Anklageschrift wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt vor.